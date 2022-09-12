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Galatasaray'da Yusuf Demir gerçeği ortaya çıktı! Türk mü değil mi?

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir sosyal medyada gündem oldu. Türk statüsünde oynayamaması nedeniyle büyük kızgınlık yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar TFF'ye binlerce mesaj gönderdi. Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yusuf Demir, her şeyi Türk olan çocuk. Milli Takım tercihi de açık değil. Biz mi tercih etmedik yoksa Yusuf mu, o da tam net değil. Yusuf'un Türk statüsünde oynaması gerekli." dedi. İşin gerçeği sonradan ortaya çıktı.

Galatasaray'da Yusuf Demir gerçeği ortaya çıktı! Türk mü değil mi?
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Yusuf Demir'in neden Türk statüsünde oynamadığını Ahmet Çakar canlı yayında açıkladı. Aslen Avusturyalı olan Yusuf Demir'in Türk pasaportu olmadığı için Türk statüsünde oynamadığı öğrenildi.

AHMET ÇAKAR: YUSUF'UN TÜRK PASAPORTU YOK

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Ahmet Çakar, yaptığı açıklamada, "Yusuf'un Türk pasaportu yok. Sadece Avusturya pasaportu var. Yani kendisi çifte vatandaş değil. Icardi nasıl yabancıysa, Yusuf da aynı seviyede yabancı" dedi.

MESUT ÖZİL ÖRNEĞİ

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Ahmet Çakar sözlerine, "Mesut Özil'in çifte vatandaşlığı var. Yusuf ile aynı durumda değiller. Mesut'un Türk pasaportu var. Yusuf'un yok. Bu yüzden Yusuf Türk olarak kayıtlara geçemez" ifadelerini kullandı.

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