Galatasaray'da Yusuf Demir gerçeği ortaya çıktı! Türk mü değil mi?

Yusuf Demir'in neden Türk statüsünde oynamadığını Ahmet Çakar canlı yayında açıkladı. Aslen Avusturyalı olan Yusuf Demir'in Türk pasaportu olmadığı için Türk statüsünde oynamadığı öğrenildi.

AHMET ÇAKAR: YUSUF'UN TÜRK PASAPORTU YOK

Ahmet Çakar, yaptığı açıklamada, "Yusuf'un Türk pasaportu yok. Sadece Avusturya pasaportu var. Yani kendisi çifte vatandaş değil. Icardi nasıl yabancıysa, Yusuf da aynı seviyede yabancı" dedi.

MESUT ÖZİL ÖRNEĞİ

Ahmet Çakar sözlerine, "Mesut Özil'in çifte vatandaşlığı var. Yusuf ile aynı durumda değiller. Mesut'un Türk pasaportu var. Yusuf'un yok. Bu yüzden Yusuf Türk olarak kayıtlara geçemez" ifadelerini kullandı.