Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Süper Lig'i ikinci sıradan tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılma hakkını elde etti. Fenerbahçe’nin rakibi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminin ardından belirlendi. Böylece, gruplara kalabilmek için 3 ön eleme turu oynayacak olan Fenerbahçe’nin, ilk rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu. Fenerbahçe’nin, Ukrayna temsilcisini elemesi halinde bir sonraki turda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu.