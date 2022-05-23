Efsane 11 yıllık hasrete son verdi

İtalya Serie A'nın 38'inci haftasında deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup eden Milan, 11 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Milan, ligdeki 19. şampiyonluğunu kazandı. Milan'ın son şampiyonluğunda kadrosunda olan Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da kadroda yer aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Sampdoria'yı 3-0 yense de Milan'ın ardından ligi 2. sırada tamamladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

Serie A'nın 2021-2022 sezonunda şampiyonluk düğümü, 38. haftada çözüldü. Ligin son haftasında lider Milan, Sassuolo ile deplasmanda karşılaşırken, liderin en yakın takipçisi Inter de sahasında Sampdoria'yı ağırladı.

Milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın Sassuolo'da ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği maçta konuk Milan, 17 ile 32. dakikada Olivier Giroud ve 36. dakikada Frank Kessie'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.