Cinsel İlişki Görüntülerini Göndermiş!

‘Demir Yumruk’ operasyonu ile ilgili son dakika detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar liralık zarara uğratan Erol Evcil (Erol Eşrefoğlu), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın lideri olduğu 3 suç örgütüne yönelik "Demir Yumruk" operasyonundan kadın hâkim skandalı çıktı.

CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİNİ GÖNDERMİŞ!

Sabah gazetesinin haberine göre; Hüseyin Eryılmaz'ın telefon incelemesinde, İskenderun Hâkimi Cangül Sazak ile ilişki yaşadığı belirlendi. İkilinin Whatsapp mesajları ise pes dedirtti. Sazak'ın kendi müstehcen görüntü ve videolarının yanı sıra üçüncü kişilerle cinsel ilişki görüntülerini de Eryılmaz'a gönderdiği, Eryılmaz'ın ise hâkim sevgilisine araba ve 'Rolex' marka lüks saat satın aldığı, bir poşet için 50 bin dolar verdiği ortaya çıktı. Sazak'ın Ankara'da bir ev aldığı ve kredi ödemesini de Eryılmaz'ın yaptığına dair yazışmalar çıktı.

KARAR ALIP ‘SENİN İÇİN HEPSİ AŞKIM’ DİYE MESAJ ATTI

Sazak'ın bakmakta olduğu İskenderun İcra Mahkemesi'ndeki davalarında Eryılmaz lehine kararlar aldırttığı da gün yüzüne çıktı. Kadın hâkimin, sevgilisiyle ilgili dosya takibi yaptığı, satış talebi konulu dilekçe fotoğrafını göndererek "Üç tane makinedeki haczi kaldırdım" mesajı attığı, bu gibi birçok demir-çelik sektörüyle ilgili dosya ve haciz taleplerinde Eryılmaz'a bilgi verdiği ortaya çıktı. Sazak, İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi'nde Nursan Çelik Şirketi'nin davacı olduğu dosya hakkında verdiği kararları Whatsapp'tan paylaşarak Eryılmaz'a "Senin için hepsi aşkım" yazdı. Sonrasında, "Karar onaylandı" mesajını attı. Sazak, Eryılmaz'ın talep ettiği bir FETÖ dosyası ile ilgileneceğini yazdıktan sonra dosya hakkında "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı verildiğini söyledi.

‘SEN NE DERSEN O OLUR AŞKIM’

Yazışmalarda Eryılmaz ile aynı sektörde faaliyet gösterdiği anlaşılan bir kişi hakkında da önemli bilgiler yer aldı. Sazak, Eryılmaz'a "Cihat Önal geldi, Osman Tufan'a 2 milyonluk çek takibi, teminatın düşük olması için yardım istedi, yardım edeyim mi" dedi. Eryılmaz ise "Sakın. Osman Tufan benim rakip. Y..şağın biri. Bırak çekler yazılsın" dedi. Bunun üzerine Sazak ise "Sen yok dersen yardım etmem. Sen ne dersen o olur aşkım" dedi.

HAKİM CANGÜL SAZAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

HSK tarafından görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı raporun ardından HSK 2. Dairesi, İskenderun İcra Hakimi Cangül Sazak'ı görevden uzaklaştırdı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022, 08:35