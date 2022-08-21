Cengiz Ünder'e hayatının şoku! Igor Tudor'dan skandal davranış!

Marsilya forması giyen ve takımda istenmediği söylenen Cengiz Ünder'e büyük ayıp! Takımın teknik direktörü Igor Tudor'dan dün gece skandal bir karar geldi. 65. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz oynadıktan yalnızca 18 dakika sonra saha kenarına alındı. Büyük bir şok yaşayan Cengiz Ünder direkt soyunma odasına gitti.