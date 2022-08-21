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Cengiz Ünder'e hayatının şoku! Igor Tudor'dan skandal davranış!

Marsilya forması giyen ve takımda istenmediği söylenen Cengiz Ünder'e büyük ayıp! Takımın teknik direktörü Igor Tudor'dan dün gece skandal bir karar geldi. 65. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz oynadıktan yalnızca 18 dakika sonra saha kenarına alındı. Büyük bir şok yaşayan Cengiz Ünder direkt soyunma odasına gitti.

Cengiz Ünder'e hayatının şoku! Igor Tudor'dan skandal davranış!
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Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TRTürkiye

Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha

Oynadığı Takım: Marsilya

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Fransa Ligue 1’de Marsilya, Nantes ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Marsilya'da Igor Tudor'un Cengiz Ünder ile yaşadığı olay karşılaşmanın önüne geçti.

18 DAKİKADA OYUNDAN ALDI

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  1. dakikada Cengiz Ünder'i oyuna alan Igor Tudor, 83. dakikada milli oyuncumuzu oyundan aldı. Bu olay sonrasında büyük şaşkınlık yaşayan Cengiz, morali bozuk bir şekilde saha kenarına geldi. Arkadaşları tarafından teselli edilen Cengiz Ünder direkt olarak soyunma odasına gitti.

TARAFTARLAR BİLE ALKIŞLADI

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Cengiz Ünder'in moralinin bir hayli bozulduğunu gören Marsilya taraftarı, Cengiz oyundan çıkarken alkışladı. Taraftarlara alkışla karşılık veren Cengiz, yedek kulübesine gelmek yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

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