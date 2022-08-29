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Canlı yayında taraftarı heyecanlandırdı! Fatih Terim...

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 4 maçta yalnızca 2 gol atabilmesinin ardından eleştiri okları Okan Buruk'un üstüne çevrildi. Daha sezonun henüz başında olmasına rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim seslerini yükseltirken canlı yayında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Canlı yayında taraftarı heyecanlandırdı! Fatih Terim...
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Trabzonspor'un Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından kartlar yeniden dağıtıldı... Özellikle sarı-kırmızılı ekibin üretkenlikten uzak bir oyun ortaya koyması taraftarı mutsuz etti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın ise canlı yayındaki iddiası ortalığı karıştırdı...

"ARALIK AYINDA GELİRSE ŞAŞIRMA!"

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Rasim Ozan Kütahyalı, "Aralık ayında yine Fatih Terim muhabbeti açılabilir. Türk futbolunun Süleyman Demirel’i 7 kere gider 8 kere gelir. Aralık ayında yine Fatih Hoca gelirse hiç şaşırma… Ahmet Çakar şimdiden Fatih Terim lobiciliğine başladı." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM FOTOĞRAFLARI

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