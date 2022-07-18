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Beşiktaş Kulübü’nden Hüseyin Mevlüt için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü’nden Hüseyin Mevlüt için başsağlığı mesajı
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BJK sosyal medya hesabından Hüseyin Mevlüt hoca için başsağlığı mesajı yayınladı.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

“1965-1967 yılları arasında formamızı terletmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği efsane sporculardan Hüseyin Mevlüt’ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hüseyin Mevlüt’ün cenazesi için, bugün  (18 Temmuz) Lefkoşe Gönyeli Spor Kulübü’nde bir tören düzenlenecektir. Ardından Gönyeli Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Gönyeli Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

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