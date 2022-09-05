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Ankara'da maç bitti saha karıştı

Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme attı. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Beşiktaş'tan yapılan ilk açıklamada, "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" denildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara'da maç bitti saha karıştı
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Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü  3-2 yendiği maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 2

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 3

Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 4

Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 5

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 6

JOSEF'E KIRMIZI KART

Salih Uçan'a tekme atan taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza kırmızı kart gördü.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 7

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan olaylara  ilişkin Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" denildi.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 8

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 9

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 10

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 11

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 12

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 13

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 14

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 15

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 16

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 17

Ankara'da sahaya giren taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı - 18

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