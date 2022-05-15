Akgürcü ve Bumin göğsümüzü kabarttı

Türkiye Konya’da 15-16 Mayıs 2022 tarihinde, gerçekleştirilen Skeet Türkiye Şampiyonasın’da atıcılarımız büyük bir başarı elde etmiştir. Büyükler kategorisinde Cemre Bumin 1. Salih hafız 4. Özden Tunçkol 5. Gençler kategorisinde İbrahim Akgürcü 2. Veteranlar kategorisinde Olgun Aydıntaş 4. ve yine takımlar’da Ahmet Tunçalın ve Cemre Bumin 2. Olmuştur. Ali Çeler ve Kemal Madencioğlu’da sıralamada başarılı bir şekilde yerlerini almıştır. Tüm atıcılarımızı tebrik eder başarılar dileriz.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022, 22:00