8 milyon euro isteyince...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus, sarı - lacivertli yönetime transfer listesini iletti. Daha önce 2,5 aylık bir sürede takımı izlediği belirtilen Portekizli çalıştırıcının orta sahaya istediği ilk isim ortaya çıktı.

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, Portekizli çalıştırıcının verdiği liste doğrultusunda devam ediyor.

İLK HEDEF WILLIAM CARVALHO

Orta sahaya bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı - lacivertlilerde gündeme İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen William Carvalho geldi.

8 MİLYON EURO

Betis, Jesus'un kadrosunda özellikle görmek istediği belirtilen orta saha oyuncusuna karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

FENERBAHÇE ÇOK BULDU

Kulübüyle olan kontratının bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcu için talep edilen parayı yüksek bulan sarı - lacivertliler, 4 milyon euro önerdi.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

Aradaki fark nedeniyle ilk görüşmeler olumsuz bir şekilde sonuçlandı.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Ancak yine de Carvalho'dan vazgeçmeyen Fenerbahçeli yetkililerin, Betis'li yöneticilerle bu hafta içinde yeniden bir araya geleceği ifade edildi.