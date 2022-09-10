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Okullarda maske zorunluluğu kaldırılmalı!

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, okullarda maske zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Okullarda maske zorunluluğu kaldırılmalı!
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Rogers'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:


olarak mevsimsel grip seviyesinde seyrettiği bu günlerde maske zorunluluğunun bilimsel dayanağı nedir?
Elbette ki bireyler, özellikle yüksek risk grubunda olan, kronik ve altta yatan hastalıkları olan kişiler, kendini korumak için maske takabilirler. Ancak, bunu sağlıklı okul çocuklarına zorunlu hale getirmenin faydadan çok zarar getireceği aşikardır. Sağlık Bakanlığı acilen bu şartı tekrar değerlendirmeli, enerjisini gerek aşılamaya gerek önümüzdeki kış aylarında vakaların artması durumunda artacak hastane başvurularını nasıl yöneteceğini planlamaya harcamalıdır.
 

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