Bu tohum kabızlığa son veriyor

Kabızlığa İyi Gelecek Çok Önemli Tüyolar!
Uzman Diyetisyen Beste Yener konu hakkında bilgiler verdi.
EPSOM TUZU: Aç karna 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı epsom tuzu içilmelidir.
KARNIYARIK OTU TOHUMU: Aç karna 1 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı karnıyarık otu tohumu karıştırıp içilmelidir.
Karışımlar
*1 şişe maden suyu Yarım su bardağı yoğurt Yarım limon suyu 1 çay kaşığı kuru nane
*4 bardak su 1 yeşil elma 1 limon 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1 şişe maden suyu
*Kuru erikler kaynatılıp suyu sabah ve akşam içilmelidir
*6 adet kuru kayısı 5 adet kuru erik 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 5) 1 çay kaşığı çörekotu yağı yarım çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı bal 1 yemek kaşığı sirke