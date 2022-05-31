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Yılmaz Vural'ın yeni gelir kapısı!

Sempatik ve babacan tavırlarıyla bilinen ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, yeni gelir kapısıyla şaşırttı. Yılmaz HVural, bir sosyal medya platformuna 1200 lira yatıranların isteği üzerine; ismi verilen kişinin doğum gününü kutluyor ya da kavga eden çiftleri barıştırmak için özel videolar çekip gönderiyor.

Yılmaz Vural'ın yeni gelir kapısı!
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Ünlülerin yeni gelir kapısı, kişiye özel videol! Pek çok sanatçının dahil olduğu sistem şöyle işliyor: Bir sosyal medya platformuna belirli bir ücret yatırılıyor, ünlü isimler de bunun karşılığında sevdiğiniz kişilere özel videolar çekip karşı tarafın doğum gününü kutluyor. Serdar Ortaç'tan Cengiz Kurtoğlu'na onlarca ünlünün yer aldığı sisteme Yılmaz Vural da dahil oldu.

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TAVSİYEDE BULUNUP, ARA BULUCULUK YAPIYOR

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Yılmaz Vural, arkadaşına jest yapmak isteyenlerin dileğini yerine getiriyor. Evlenmek isteyen gençler adına "Bu çocuk iyi biri, kaçırma!" diye karşı tarafa tavsiyelerde bulunuyor. Eşi, arkadaşı ya da sevgilisiyle arası açık olanlara arabuluculuk yapıp ortamı yumuşatan esprili videolar gönderiyor. Vural, bu çekimler için 1200 lira talep ediyor. Vural'a ilgi büyük.

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