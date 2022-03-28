Will Smith’in Chris Rock’a Attığı Tokat Geceye Damga Vurdu ( Tıkla İzle)

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu bir salonda gerçekleştirildi.

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby’nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğuyla müzik tutkusu arasında kalmasını anlatan dram filmi CODA, gecede en büyük ödülü kazandı.

İngilizce ‘İşitme engelli ebeveynlerin çocukları’ (Children of deaf adults) kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan ‘CODA’, filmin adını olduğu kadar hikâyesini de anlatıyor.

CODA filmindeki performansıyla ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Troy Kotsur’sa Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti.

“Ukrayna’daki savaşa hayır” mesajlarının da yer aldığı ve savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan gecede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de bir konuşma yapmak istediği ancak ödülleri dağıtan Akademi’nin bu öneriye sıcak bakmadığı bildirildi.

WİLL SMİTH’İN CHRİS ROCK’A ATTIĞI TOKAT GECEYE DAMGA VURDU

Geceye damga vuran olay, ünlü aktör Will Smith’in sunucu Chris Rock’a sahnede canlı yayında attığı tokat oldu.

Tokat, sunucu Chris Rock’ın Will Smith’in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında geldi.

Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith’in saçsız başı hakkında, “Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum” diye espri yapan Rock’ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.

Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, “Eşimin adını ağzına alma bir daha” diyerek sunucuya bağırdı.

Daha sonra ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022, 09:37