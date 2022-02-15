Serel Yereli yine sınırları zorladı! Bu sefer transparan sütyeniyle paylaştı…

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara verip şarkıcılığa soyunan ve Londra’ya yerleşen Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki Yereli, pembe transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere’ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

26 yaşındaki Yereli, son olarak sosyal medya hesabından sık sık yaptığı nefes kesen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

TRANSPARAN SÜTYEN GİYDİ!

Pembe transparan bir sütyenle kamera karşısına geçen Yereli, verdiği pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yereli’nin bu paylaşımına ‘TR’ye çok fazlasınız. Sanırım o yüzden yurt dışında yaşıyorsunuz.’ , ‘Bugün bize bir sürpriz mi yaptın sen’ , ‘Pembe alev yok mu yaaa’ , ‘Pink panter’ gibi yorumlar geldi.