banner38

Serel Yereli yine sınırları zorladı! Bu sefer transparan sütyeniyle paylaştı…

Serel Yereli yine sınırları zorladı! Bu sefer transparan sütyeniyle paylaştı…
banner37
banner23

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara verip şarkıcılığa soyunan ve Londra’ya yerleşen Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki Yereli, pembe transparan sütyeniyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere’ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

26 yaşındaki Yereli, son olarak sosyal medya hesabından sık sık yaptığı nefes kesen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

TRANSPARAN SÜTYEN GİYDİ

TRANSPARAN SÜTYEN GİYDİ!

Pembe transparan bir sütyenle kamera karşısına geçen Yereli, verdiği pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Serel Yereli yine konuşuldu Transparan sütyeniyle paylaştı...

Yereli’nin bu paylaşımına ‘TR’ye çok fazlasınız. Sanırım o yüzden yurt dışında yaşıyorsunuz.’ , ‘Bugün bize bir sürpriz mi yaptın sen’ , ‘Pembe alev yok mu yaaa’ , ‘Pink panter’ gibi yorumlar geldi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Flash TV’de Seyhan Soylu depremi! Yönetime ve Can...
Flash TV’de Seyhan Soylu depremi! Yönetime ve Can...
  1. Magazin

banner19

banner1

banner3