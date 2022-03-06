Polemiği Kıbrıs'tan başlattı: Manikürlü, Pedikürlü Arabesk Okunmaz!

Arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz İmren, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmren, "Ben şimdi oyunculuk yapmaya kalksam, bazıları çıkıp eleştirecek. Onlarda şu manikürlü, pedikürlü ojeli tırnakları ve rujlu halleriyle çıkıp arabesk söylüyorlar. Arabesk bir yaşam biçimidir. Onlar sırf gündem olabilmek için bu şarkıları söylüyorlar. Bence herkes kendi işini yapsın" dedi.



Yeni şarkılarından biri "Nankör" adlı eserinin polemiklere yol açması ile bir süre konuşulan Cengiz İmren'e "Nankör adlı şarkınız çok konuşuldu. Bu şarkıyı birine mi yazdınız?" sorusuna "Ben şarkıyı bütün nankör olanlara yazdım. Aslında bu şarkının kime gittiği belli. Çünkü yaşanmışlıklar var bu şarkıda geçmişte illaki yüreğimize dokunan bir şeyler olmuş ki bu şarkılar çıkmış. Zaten bizim camiamız nankör bir camia, ben öyle biri olmadığım için çok mutluyum." cevabını verdi.

BIRAKSINLAR BU İŞLERİ

Son zamanlarda pop şarkıcılarının ve bazı oyuncuların arabesk müziğe yönelmesiyle şarkı çıkarmalarını yadırgadığından söz eden Cengiz İmren, "Ben şimdi oyunculuk yapmaya kalksam, bazıları çıkıp eleştirecek. Onlarda şu manikürlü, pedikürlü ojeli tırnakları ve rujlu halleriyle çıkıp arabesk söylüyorlar. Arabesk bir yaşam biçimidir. Onlar sırf gündem olabilmek için bu şarkıları söylüyorlar. Bence herkes kendi işini yapsın." dedi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KESİNLİKKE ALBÜM ÇIKARMASIN

Vizyona geçtiğimiz günlerde giren ve son günlerin en çok konuşulan filmlerinden olan "Bergen" adlı yapımda vefat eden Bergen'e hayat veren Farah Zeynep Abdullah hakkında da konuşan İmren, "Onun oyunculuğunu çok ama çok beğeniyorum, takdirde ediyorum. Filmde şarkı söylüyor ama şarkıcılık başka bir yetenek isteyen bir şey bence şarkıyı şarkıcılara bıraksalar, kendilerini oyunlarını oynasalar daha iyi olur. Filmde falan olur okuyabilirler ama kesinlikle albüm ve şarkı çıkarmasınlar" söyleminde bulundu.