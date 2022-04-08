Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ının ölümünün 18.yılı!



Bir dönemin en popüler dizilerinden biri olan ve yankıları hala devam eden Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır tam 18 yıl önce bugün ölmüştü. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı efsane karakter ölüm yıldönümünde hayranları tarafından her sene düzenli olarak anılıyor. Bu vesileyle bizde hem diziyi hem karakteri analım istedik ve Süleyman Çakır'ın en iyi 10 sözünü de sizin için derledik. 2003 yılında hayatımıza giren ve Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizi Kurtlar Vadisi hala konuşulmaya devam ediliyor. Dizinin her karakteri ayrı ayrı ilgimizi çekmişti ancak Süleyman Çakır daha geniş bir hayran ve izleyici kitlesine ulaşmıştı.

SÜLEYMAN ÇAKIR NASIL ÖLMÜŞTÜ?

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Süleyman Çakır dizide 43'üncü bölümde vurulmuş ve 45'inci bölümde öldüğü ilan edilmişti. Can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştı. GAZETELERE VEFAT İLANI VERİLDİ

Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendi. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştı. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştu. Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anmaya devam ediyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve Twitter'da Süleyman Çakır trend listesinde ilk sırada yerini aldı. İşte Süleyman Çakır anısına yapılan paylaşımlardan bazıları: -"Kaderimizi yazan da çizen de bu. Süleyman Çakır aramızdan ayrılalı 18 sene oldu, hey gidi Çakır" -"Yiğidin namı büyük ömrü kısa olurmuş. Ölümünün 18'inci sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz" -"İstanbul'un sefiri merhum Süleyman Çakır'ı ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum"

OKTAY KAYNARCA'DAN SÜLEYMAN ÇAKIR PAYLAŞIMI

Canlandırdığı karakterin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Oktay Kaynarca ise 'Süleyman Çakırın 18'inci ölüm yıldönümünde unutmayan, unutturmayan sevenlerine baş sağlığı, rahmetliye Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN ÇAKIR’IN ÇOCUKLUĞU

Çakır, küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştı. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştı. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştı. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştü. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştü. Hapse düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştı. Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdir ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştu. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştı. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştu. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmişti.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN SÖZLERİ

Ya yanımda dur ya ardımda ama karşımda durma karşımda durunca göremiyorum önümü kapatıyorsun. Bizim bir adımız var, ezanla kondu selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz. Paranı kaybedersen geri kazanırsın gücünü kaybedersen geri alırsın namını kaybedersen her şeyini kaybedersin. Geldiğim yerlere planlarla gelmedim vura vura, kıra kıra, yıka yıka, yıkıla yıkıla ama tek gün bile yarın ne olacak demeden yani bileğimin hakkıyla. Asla birilerinin umudunu kırma belki de sahip oldukları tek şey o’dur. Benim bu alemdeki raconum; belimdeki silahı çektikten sonra, mermim bitene kadar yerine koymamaktır. Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır. Biz racon bilen adamız racona göre yaşarız karşımızda da racon görmek isteriz raconumuza para gibi pis şeyler helal getiremez. Ölenin arkasından ağlama ki sen öldükten sonra arkandan ağlayan bırakma. Allah’tan başka kimseye biat etmem, vuracağım adamı bile önceden söylerim, çok kan akacak lan.

