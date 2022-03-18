Katledilen 112 ağaç için sözde çevreci sanatçılar sessiz! Şahan Gökbakar zor durumda kaldıkları için İBB'yi suçladı.

Şahan Gökbakar, arka arkaya gelen 'Neden kesilen ağaçlarla ilgili susuyorsun?', 'Hani çevre dostuydun, şimdi neden sessizsin?' tepkileri üzerine bir açıklama yaptı.

Çırağan'daki 150-200 yaşındaki 112 çınarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesine çevreciler ve sözde ağaç dostu sanatçıların sessizliği sürerken dün ilginç bir gelişme oldu.

'MALZEME VERDİ'

Ancak Gökbakar, asırlık çınarları katleden İBB'yi yaptığı eylem için değil, yanlış iletişim planlaması için kınadı:

"İstanbul'da hastalanmış 112 çınar ağacını kesip bunun iletişimini yapmayarak ve mevcut politik kutuplaşmaya mükemmel bir malzeme vererek, sadece ağacı ve çevreyi savunan insanlara saldırılmasına ve hakaret edilmesine yol açan İBB ve iletişim bölümünü kınıyorum."