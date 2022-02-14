H&V güzelleri yine podyumu salladı

Viva casino da H&V ajans organizasyonluğunda düzenlenen defile büyük beğeni topladı.
Defilede birbirinden güzel mankenler Kıbrıs’ın en seçkin firmalarının ürününü tanıttı.
H&V ajans modelleri Girne ve Lefkoşa’da bulunan Lefon mağazasının kıyafetlerini beğeniye sundu.
Ayakkabıda iddialı tarzıyla trend olan Hazel shoes’un yeni modelleri de büyük ilgi gördü.
İddialı defilenin büyülü kokusu ise Mad parfümlerinden yayıldı.
Gecenın sunuculuğunu Ajans direktörü Hayriye vurdu yaparken geceye katkı koyan firmalara plaket takdimi yapıldı.