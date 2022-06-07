Daha önce Müge Anlı'nın programına çıkan Sinan Akçıl geçtiğimiz aylarda ünlü sunucu ile restoranda baş başa yemek yerken görüntülendi. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı'nın şarkıcı Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddiası ise sosyal medyada gündeme geldi.

Şarkıcı Sinan Akçıl, aşk iddiaları sonrası Magazin Hattı'na konuştu.

Akçıl, "Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. O çok değerli bir insan. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım. O yüzden böyle şeyler konuşulmamalı" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 09:23