Flash TV’de Seyhan Soylu depremi! Yönetime ve Can Ataklı’ya şok suçlamalar..!

Flash TV’de ekranlara gelen ‘Al Sana Haber’ adlı program, 11 Şubat Cuma günü kanal ile ani bir şekilde yollarını ayırma kararı aldı. Söz konusu vedanın ardından Seyhan Soylu ve Nihat Doğan‘dan ayrılıkla ilgili çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Flash TV‘de yayınlanan, ‘Al Sana Haber’ programı yayınlarını YouTube platformu üzerinden hafta içi her gün saat 15.00 – 18.00 arası canlı olarak yapacak. Seyhan Soylu, bu ani kararın sebebini ilk olarak sosyal medyadan video çekerek izleyicilerine açıklamış olsa da daha sonra YouTube kanalında yaptığı canlı yayında bir kez daha detayları anlattı. Masada bulunan yorumcular Nihat Doğan, Nurcan Sabur, Bahar Candan ve Av. Gizem Köstem de Seyhan Soylu’nun açıklamalarına destek verdi.

‘MEZARINA GİDİP ŞİKAYET EDECEĞİM’

“Sevgili izleyenlerimiz Al Sana Haber kısa sürede Türkiye’nin en çok izlenen programı olmayı başardı. 3 yıldır kapalı olan Flash TV kanalına bir lokomotif oldu ve o kanalın PR’ının yüzde 90’ını üstlendi” diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Kumandalardan kalkmış olan kanalı tekrar kumandalara soktuk. Tüm yaptıklarım helal hoş olsun çünkü bundan 20 yıl önce kanalın sahibi rahmetli Ömer Göktuğ’un bana göstermiş olduğu babalığın karşılığında yaptım. Bu Cuma günü Bursa’ya Ömer Abi nin mezarının başına gidip bana yapılan zulmü şikayet edeceğim. Hepimizin siyasi görüşleri vardır. Birimiz HDP’li olabilir, birimiz İYİ Partili, diğerimiz AK Partili vs. olabiliriz. Ömer Abi vefat ettikten sonra ekonomik olarak tamamı şahsıma ait olan program ile ilgili Youtube kanalımızdan telif talep edildi. Bir de kanal olarak ‘Tarafsı, kararsız’ diye de slogan yapıyorduk. Bu slogan dahi şahsıma ait bir slogan. Flash TV’nin izleyicisine bunu bizzat ezberlettik. Rahmetli Ömer Göktuğ gerçekten tarafsız bir televizyon olsun istiyordu. Fakat maalesef vefat ettikten sonra kanal hiç de tarafsız olmadığını ne olarak ortaya koydu.”

‘İHANET ETTİLER’

Nihat Doğan; “Seni neden kırdıklarını açık açık anlatsana Seyhancığım. Adamın yedisi dolmadan sana sansüre ve baskıya başlamaları son derece ayıp. Ömer beye asla bir şey söylemiyoruz. Saygımız da sonsuz. Gani gani rahmet diliyoruz. Ama Seyhan Soylu’ya bu yapılanı asla kabul etmiyorum. Seyhan Soylu bütün ekibi alıp Flash TV’ye getirmiştir. Yok Hakan Aygün de yok Can Ataklı da bunlar program yapıyormuş da. Bit pazarına nur mu yağdıracaksınız? Ölü dirilmez. Seyhan Soylu’yu kaybetmekle hayatınızın hatasını yaptınız. O fitneci başarısızlar yok mu o aldığınız iki tane fitneci el bitmiş okeye dönen iki kişi yediler. Çünkü onlar başarısızdı Seyhan Soylu başarılıydı. Al Sana Haber programı ile Flash TV 50 Milyon Dolar verse yapamayacağı reklamı yaptı. Siz Seyhan Soylu ve ekibine ihanet ettiniz. Bizim patronumuz Seyhan Soylu ama siz Ömer Göktuğ’un mirasına da ihanet ettiniz. Sakın bana telefon açıp da gel sana program yapalım demeyin. Ben Seyhan Soylu ile geldim, Seyhan Soylu ile giderim. Biz para değil kardeş biriktirdik. Programlarınıza konuk olarak bile gelmem” şeklinde konuştu.

‘İÇİM İÇİMİ YİYOR, TUTAMIYORUM KENDİMİ’

Seyhan Soylu ise “Bu kadar köşeli ve sert kelamlar etmek yakışmaz bize” derken Nihat Doğan Seyhan Soylu’ya sarılarak “Sen haklısın. Sen sus biz konuşalım. Sen edebinden adabından vazgeçmiyorsun. Seni bilenler senin ne kadar mütevazı ne kadar olgun olduğunu, Flash Tv için maddi manevi neler yaptığını herkes biliyor. Ama sen hala kibar konuşup, edepli konuştukça içim içimi yiyor. Tutamıyorum kendimi” dedi.

“YAYINI TERK ETTİM”

Bu sözler üzerine Soylu şöyle konuştu: “Ben yalnızca şunu söylemek istiyorum. Flash Tv benim yıllar önce ekmek kazanmış olduğum bir yer. Orası manevi babam dediğim kişinin yeriydi. Bu tavrı beklemiyordum. Bana siyasi olarak mobbing uyguladılar. Bunu ilk defa söylüyorum. Sedef Kabaş biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmişti. Sedef hanım da evli olmasına rağmen bir otel odasından çıkmıştı. Külliye’ye ayar çekerken kendine de namus ayarı çekmesi gerektiğini söylemiştim. Bakın ben AK Partili değilim ama hangi partiden olursa olsun bir ulusun temsilcisi olan Cumhurbaşkanına helva göstererek hakaret eden kişiye yaptığının ayıp olduğunu söylemem ve Derya Büyükuncu’ya kemik atmamdan dolayı “Sen ne yapıyorsun? Burası muhalif bir kanal. Biz CHP’den maddi destekler bekliyoruz. Bize 750 Bin TL destek olacak CHP, bunu nasıl yapıyorsun?” dendi. Ben her şeyi söylerim. Orada yönetimdeki evli olan biri bir hatunla birlikteyse onu da söylerim. Nihat Doğan’ın Kürt olup da Kürtler ile ilgili söylemleri nedeniyle haber merkezi rahatsızdı. Benimde Cumhurbaşkanına laf söyleyenlere karşı dik durmam ve hakaret edenleri ekranda yerden yere vurmamdan rahatsız oldular. Sonra bana yeni yönetim Cumhurbaşkanını öven sözler artık söyleyemezsin sizin programı banttan yayın yapacağız deyince, ben de rest çektim ve bu ulusun Cumhurbaşkanına hakaret eden kişilere destek veren bir yayıncılık politikası bana uygun değil, bana dünyanın tüm televizyonlarını bedava verseler gerekirse bir daha ekrana çıkmam. Halka da “Kararsızların Tarafsızların” televizyonu diyerek kandırarak program yapamam. Bu konuda kimseye eyvallahım olmaz bu son programım dedim yayını başlarken terk ettim. Bu görüntüleri de yarın servis edeceğim. ”

NİHAT DOĞAN’DAN CAN ATAKLI’YA; IRKÇI, FAŞİST…

Nihat Doğan sözlerinin sonunda Can Ataklı’yı hedef aldı ve “Bunlar demokrattı değil mi? Ben zaten oldum olası Can Ataklı’yı sevmezdim. Irkçı, faşist adamlar. Bunlar mı ülkeye demokrasi ve özgürlük getirecek? Kafatasçı müptezeller. Buradan Kürtlere sesleniyorum madem Can Ataklı’nın olduğu programları izlemeyin. Kürtlerden rica ediyorum. Bu adam Kürt düşmanıdır. Kürtlerden ve Kürt lafından bile rahatsız olan bir adammış onu öğrendim” ifadelerini kullandı.