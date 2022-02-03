Fatih Terim'e küfreden kişiyi affetmedi! 22 bin TL tazminat

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye 60 bin liralık tazminat davası açtı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Mahkeme, "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diyen şahsın 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunan Mehmet Y. isimli kullanıcı ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya beddua içeren bir yorum yazmıştı.

Buse Terim, babası Fatih Terim ile birlikte avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.