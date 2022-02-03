banner38

Fatih Terim'e küfreden kişiyi affetmedi! 22 bin TL tazminat

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ünlü isim sosyal medyadan kendisine ve babasına küfürlü paylaşımlarda bulunan Mehmet Y.'ye açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Mehmet Y.’nin 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Fatih Terim'e küfreden kişiyi affetmedi! 22 bin TL tazminat
banner37
banner23

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye 60 bin liralık tazminat davası açtı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Mahkeme, "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diyen şahsın 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunan Mehmet Y. isimli kullanıcı ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya beddua içeren bir yorum yazmıştı.

Buse Terim, babası Fatih Terim ile birlikte avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeni baba olan Emre Karayel’in mutluluğu yarım...
Yeni baba olan Emre Karayel’in mutluluğu yarım...
  1. Magazin

banner19

banner1

banner3