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Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yağmur engeline takılıp düğünlerini 2 gün erteledi ve sonunda dün gece muratlarına erdi. "Sonsuza kadar evet" diyen çiftin kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlikleri olay oldu. Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı sosyal medyada en çok konuşulan konuydu.

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu!
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Acun Ilıcalı ile yapımcı Faruk Turgut'un nikah şahidi olduğu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe ünlüler akın etti. Demet Özdemir düğünde tam 3 gelinlik giydi.

Çiftin şaşalı düğününde en çok konuşulan konu ise Demet Özdemir'in gelinliği oldu. İlk gelinliğin dışında ise damatın boyunu uzatmak için giydiği ayakkabısı ikinci sıradaydı.

HALIKAYMAZ VE TOPUKLA AYAKKABI YORUMLARI YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un seçimleriyle dalga geçti.

Kimi Oğuzhan Koç'un ayakkabına takıldı kimi Demet Özdemir'in ilk gelinliğini halı kaymaza benzetti. İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları:

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