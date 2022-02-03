Ceylan Ertem'in takıntılı hayranı cinsiyet değiştirdi

Müzisyen Ceylan Ertem yıllardır yaşadığı kabusu Twitter’da anlattı. Takıntılı bir kadın hayranının her yerde karşısına çıktığını,yaşadığı yeri öğrenip evine yemek gönderdiğini,hatta kendisi için cinsiyet değiştirdiğini söyleyen Ertem, “Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor” dedi.
Ceylan Ertem yaşadığı korkunç durumu şöyle anlattı:
"5-6 yıl evvel bir dinleyicim tüm konserlerime (şehir fark etmeksizin) gelmeye, takip etmeye başladı. 1 yıl içerisinde bu kadın dinleyicim bana olan hislerini yazmaya başladı. Ben de bunun dinleyici müzisyen ilişkisinden öte olmayacağını kendisine belirttim."
'ÇİÇEKLER GÖNDERDİ'
“Sonra bir yere müzik dinlemeye gittiğimde, tatile gittiğim şehirlerde takip edilmeye başladım. İzmir’deydi. O dönem yaşadığım Anadoluhisarı’na taşındığını yazdı. Gönderdiği hediyeler, çiçekler ile canım sıkılıyordu. Bir kez daha bu işin olmayacağını açıkça söyledim.”
"Bu olaydan sonra bu şahıs benim için cinsiyet değiştirdiğini yazdı. Adını en sevdiğim erkek isminden seçti. İki sene kadar tüm iletişimimi kestim. Bu arada, artık yaşadığım köyde durmadan dolaşıp beni aradığını yazmış son olarak. Bu akşam ise ‘Hayranıyım’ diye yalan söyleyerek bir restorana adıma sipariş vermiş."
'ELLERİM TİTRİYOR'
"Siparişi alan mekan faturayı gönderince tam olarak nerede yaşadığımı öğrenmiş. Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi. Ve bardağı taşıran son damla oldu. Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Kalbim hızla çarpıyor. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. COVID durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim."
ÜNLÜLERİN BAŞI SAPIKLARLA DERTTE
İşte son günlerde ünlülere kabus yaşatan olaylar...
SERENAY SARIKAYA
Tayfun Demirtaş, Serenay’a aracındayken saldırdı. Yakalanıp ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı. Serenay, 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
ALEYNA TİLKİ
Muhammed Erkan Akman, bir ay önce evini bulup siteyi çevreleyen dikenli telleri aşarak kapısına dayandı. Tilki, evini değiştirmek zorunda kaldı.
EZGİ MOLA
2016’da birlikte reklamda oynadığı Kemal Kahraman, 6 yıl Ezgi Mola’nın peşini bırakmadı. En son Ezgi Mola’nın aracına yaklaşıp “Seni mahvedeceğim, geberteceğim” dedi.
HANDE YENER
Recep G., 2016’dan beri takıntılı olduğu Hande Yener’in Cihangir’deki evine girdi. Şarkıcı şikayetçi olup bir süre sonra evini değiştirdi.