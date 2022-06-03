Bu sorular pes dedirtti!

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"ABİLERİNE SÖYLEYEYİM Mİ?"

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış. 'Çocuklar benim mi?' demiş. Abilerine söyleyeyim mi?" sorusu akıllara durgunluk verdi.

Şaşkına çeviren soruya yanıt veren Ezmeci, "Bu durumu önce eşinizle halledin. İki eltinizle ilişki yaşadıysa ve çocukların ondan olup olmadığını merak ediyorsa, bunun sonucunda neler olacağını da biliyordur. Mutlak aönce eşinizle yüzleşin." dedi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI