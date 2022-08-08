Azra Kohen'den tepki çeken paylaşım!

Yazar Azra Kohen, 'Fİ' kitabının ‘Bağlanma Korkusu’ isimli kitabından çalıntı olduğunu iddia eden oyuncu Başak Sayan’a tazminat davası açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine avukat Handan Bakbak aracılığıyla sunulan dilekçede, Başak Sayan’ın 2010’da yazdığı ‘Bağlanma Korkusu’ adlı kitabı 2011’de yayımlandığı, Kohen’in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ’nin ise 2013’te yayımlandığı kaydedilmişti.

Sayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendi kitabından intihal yapıldığını söylediği gerekçesiyle 1.5 milyonluk manevi tazminat davası açılmıştı.

AZRA KOHEN, 150 BİN LİRALIK TAZMİNAT KAZANDI

Geçtiğimiz yıl karara bağlanan davada mahkeme, Kohen’in eserlerinde intihal olmadığına hükmetti ve Sayan’ın Kohen’e 150 bin lira manevi tazminatı 3 yıllık faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

SENELER ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFIYLA...

Azra Kohen, tüm bu gelişmelerin ardından son yaptıı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Sosyal medya hesabından Başak Sayan'ın seneler önce çekilen seksi bir fotoğrafını paylaşarak, şu notu düştü:

"Başak Sayan’ı sayfamda bu fotosuyla paylaşacağımı hiç düşünmezdim ama söylemeye devam ettiği yalanlar yüzünden mecburum. Fotoğrafın seviyesizliği yüzünden herkesten özür dilerim.

Başak Sayan’ın yalanlarına inananlara açık mektubum:

Öne çıkanlarda Tescilli Yalancı başlığında sizlere delilleri ile Başak Sayan’ın yalanlarını ispatlamak zorunda kaldığım için bu paylaşımı yapıyorum.

Haysiyetime, varlığımın tamamına ve ürettiklerime hiçbir nedeni olmamasına rağmen sürekli saldırıda bulunan birinin, halen hakkımda yalanlar üretmesini engellemek ve hakikatin yayılmasını sağlamak amacıyla yazmak zorunda kaldım çünkü biraz önce bir toplantıda Başak S’nin kaybettiği intihal davasını kazandığı yalanını insanlara nasıl anlattığının kaydı geldi." diyerek sürece dair detayları aktardı.

Çok sayıda yorum alan gönderide, Azra Kohen'in Başak Sayan'ın eski seksi bir fotoğrafını tercih etmesi tepki çekti.

Bir takipçisinin, "Bu fotoğraf yerine başka fotoğraflarını da seçebilirdiniz oysa… Bu konunun böyle bir fotoğrafa ihtiyacı var mıydı gerçekten Azra Hanım?" yorumu çok sayıda beğeni ve destek aldı.

"OY ÇOĞUNLUĞU BU FOTODAN YANA ÇIKTI"

Eleştiri karşısında sessiz kalmayan Azra Kohen, "Haklısınız, çok düşündük ekiple ve oya sunduk. Oy çoğunluğu bu fotodan yana çıktı, bir de dediğim gibi bu paylaşım beni bilenlerden çok yalanlara inananlara açık mektup, maalesef. Sayfamda olma ihtimali çok az olan bir fotonun altının çok daha okunacağını umuyoruz." yanıtını verdi.

İŞTE AZRA KOHEN'İN PAYLAŞIMININ TAMAMI

Başak Sayan’ı sayfamda bu fotosuyla paylaşacağımı hiç düşünmezdim ama söylemeye devam ettiği yalanlar yüzünden mecburum. Fotoğrafın seviyesizliği yüzünden herkesten özür dilerim.