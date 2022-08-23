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'Atatürk' dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric de katıldı

Son olarak Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynayacağı 'Atatürk' dizisinin oyuncu kadrosuna dünyaca ünlü bir isim daha katıldı. Disney Plus platformunda yayınlanacak olan Atatürk dizisine İngiliz oyuncu Emma Watson'un ardından La Casa de Papel dizisinde Helsinki rolünü oynayan Darko Peric de dahil oldu. Aras Bulut İynemli dizide, Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayacak.

'Atatürk' dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric de katıldı
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Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer alacağı Disney Plus dizisi Atatürk'ün kadrosuna uluslararası alandan pek çok isim dahil oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ekrana taşıyacak olan, tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan diziye Harry Potter serisi ile ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson katılmıştı.

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LA CASA DE PAPEL'İN YILDIZI ATATÜRK DİZİSİNDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Watson'ın ardından şimdi de Sırp asıllı oyuncu Darko Peric projeye dahil oldu. Netflix dizisi La Casa de Papel'de oynadığı Helsinki rolü ile tanınan ünlü oyuncu, Disney Plus projesi Atatürk'te rol alacak.

HELSİKNİ

İSTANBUL YANITIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Sırp asıllı oyuncuya daha önce, "Finlandiya şehri Helsinki karakterini oynamasaydın hangi şehri seçerdin" diye sorulmuştu. Ünlü oyuncu bu soruya, Türkiye'den İstanbul şehri cevabını vermişti.

HELS

MÜZİKLERDE OSCAR ÖDÜLLÜ HANS ZIMMER İMZASI

İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.
atatürk dizisi aras bulut iynemli

Zimmer, Interstellar, Dune: Çöl Gezegeni, Başlangıç, Sherlock Holmes, Karayip Korsanları gibi dünyaca ünlü projelerin müziklerini yapmıştı.

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