banner38

Aleyna Kalaycıoğlu için paraya kıymış!

Survivor'da ünlendikten sonra şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir ünlü futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşıyor. Ünder hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ünder özel jete atlayıp sevgilisinin yanına geldi ve bu yolculuk için de bir hayli para harcadı.

Aleyna Kalaycıoğlu için paraya kıymış!
banner37
banner23

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille'i ağırlayan Marsilya maçı 2-1 kazandı. Maçta öne çıkan Cengiz Ünder takımın zaferini sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile Türkiye'de kutladı.

Cengiz Ünder hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ünlü futbolcu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu için gizlice İstanbul'a geldi.

jhkhl

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN ADAYA GİTTİLER

Yıldız futbolcu, 10 Eylül'deki maçtan sonra özel jetle İstanbul'a gelip ertesi gün de aşkıyla Sedef Adası'na gitti.

Cengiz Ünder, sevgilisiyle hasret giderdikten sonra yeniden özel jetle Marsilya'nın yolunu tuttu. Ünlü futbolcu, iddiaya göre Marsilya-İstanbul arasındaki gidiş ve dönüş özel jet yolculuğu için de 34 bin Euro yani yaklaşık 630 bin TL ödedi!

aleyna-kayacioglu_8321

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sosyal medyada gündem oldu! İstanbul'a böyle...
Sosyal medyada gündem oldu! İstanbul'a böyle...
  1. Türkiye

banner1

banner3