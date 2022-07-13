Aldatıldığını sandı, kocasını kadın kıyafetiyle görünce şoke oldu!

Türkiye bir dönem, gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkan bu olayı konuşmuştu. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen ünlü televizyoncu A.B., eve gizli kamera yerleştirmişti. Görüntüleri izleyen A.B., mühendis eşi K.B.'nin kadın kıyafetleri giyerek dolaştığının görünce şoke olmuş ve boşanma davası açmıştı. Şaşkına çeviren olayda dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı...

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Akıllara durgunluk veren olay 2020 yılının kasım ayında yaşanmıştı. Ünlü kadın televizyoncu A.B., dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce mühendis eşi K.B.'nin kendisini aldattığını düşündü.

EVDEKİ DİĞER "KADIN", KOCASI ÇIKTI

Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Kuşkulanan A.B, salon ve yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu evdeki "öteki kadının" kocası olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Hemen boşanma davası açtı.

KOCA, GÖRÜNTÜLERİ KAYDA ALDIĞI İÇİN DAVA AÇTI

Sabah'ta yer alan habere göre ikilinin davası devam ederken K.B.'nin "Görüntülerimi usulsüz kayda aldı" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, K.B. evlilikleri devam ederken televizyoncu eşi A.B.'nin evin salon ve yatak odasına gizli kamera yerleştirerek özel görüntülerini kayda aldığı ve bu görüntüleri boşanma davası devam ederken kullanıp aleyhinde kullandığını belirtti.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

A.B. ise eşinin de bu durumdan haberdar olduğunu ve kendisinin davayı lehine çevirmek için görüntüleri öne sürse de savcılık, evde eşinin kıyafetleriyle dolaşan K.B.'nin özel görüntülerini yayınlamasının hayatının olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. A.B.'nin "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Ankara: Yeni İşitme Cihazları Emeklileri Hayrete DüşürdüBest Hearing Aids

by Taboola

"GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPTI, AKRABALARA GÖNDERDİ"

Taraflar İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşı karşıya geldi. Davanın mağduru K.B. adlı adam 2010 yılında evlendiğini belirterek, "Sanık boşanma aşamasında olduğum eşimdir. İkamet ettiğimiz eve bilgim ve rızam dışında gizli kameralar kurdurup Belçika'da bulunan arkadaşının yanına gitmiş, sonrasında da Türkiye'ye gelip hakkımda boşanma davası açmıştı. Eve kurulan kameralardan kesinlikle bilgim yoktu. Boşanma davası açtığında bu kameralardan elde ettiği görüntüleri aleyhime kullanmak için bana şantajda bulundu. Görüntüleri bilgim ve rızam dışında hem kendi hem benim akrabalarım ile paylaştı. Görüntüleri babama gönderdi. Kameralar güvenlik amaçlı değil, gizli olarak kurulmuştur. Çocuğun güvenliği için kurulmuş olsaydı çocuk odasında da olurdu" dedi. Şikayetçi olduğunu söyledi.

"GÖRÜNTÜLER BAŞKASINA NASIL GEÇTİ BİLMİYORUM"

Başka bir celsede savunması alınan sanık kadın A.B. ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntüler benim tarafımdan hiç kimseyle paylaşılmamıştır. Ailem ve arkadaşlarımla da paylaşmadım. Ben bu görüntüleri gördüğüm sırada bir arkadaşım yanımdaydı. Bu nedenle beraber görmüş oldum. Dolayısıyla görüntüleri kendisine göndermem mümkün değildir. Başkalarının eline nasıl ve ne şekilde geçtiğini bilmiyorum" dedi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Taraflar dinlendikten sonra Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, ikilinin evliliği devam ederken birlikte yaşadıkları evin salon ve yatak odasına sanık kadın A.B.'nin gizli kamera yerleştirerek kocası K.B.'nin özel görüntülerini kayda aldığını ve sonrasında bu görüntüleri boşanma davası devam ederken kullanarak şikayette bulunduğunu belirtti. Sanık A.B.'nin söz konusu görüntüleri kendisi tarafından ifşa etmediği yönünde savunma yaparak suçlamayı kabul etmediğini ancak K.B.'nin kendisine ait olan özel görüntüleri yayınlamasının ise hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti. Görüntülerin ifşasının sanık tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen savcı, sanığın "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Evdeki görüntüleri çokça konuşulan adamın Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladığı öğrenilen davanın karar duruşmasında mahkeme, ortak ikamette çekilmiş görüntülere sanık ve mağdur dışındakilerin doğrudan ulaşmasının mümkün olmadığını, mağdur adamın kendisine ait özel görüntülerini yayınlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti. Görüntülerin ifşasının sanık tarafından gerçekleştirildiği belirten mahkeme, A.B.'yi "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırdı. Bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunun altını çizen mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.