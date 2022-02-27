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Zümrütköy'de Kulübede yangın çıktı

Zümrütköy'de Kulübede yangın çıktı
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26.02.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Zümrütköy’de Bahçeler Bölgesi’nde Özkan UYSALER’e ait ahşaptan mamül bahçe kulübesinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu kulübe ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak hasar görürken, yangından dolayı bir adet limon ağacı, bir adet zeytin ağacı ve bir adet bağ üzümü kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 12:44
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