Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu Yönetim Kurulu'na Zafer Arifoğlu atandı

Bakanlar Kurulu, Burak Şöföroğlu'nun Maliye Bakanlığı Müsteşar mevkiine atanması nedeniyle boşalan Sigortalar Garanti Fonu Yönetim Kurulu'na Zafer Arifoğlu'nun atanmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.



Buna göre, 21 Haziran 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu Yönetim Kuruluna Maliye Bakanlığın'ı temsilen atanan Burak Şöföroğlu'nun, 8 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı Müsteşar mevkiine atanmış olması nedeniyle yerine Zafer Arifoğlu atandı. Arifoğlu’nun üyeliği, Burak Şöföroğlu'nun görev süresi sonuna kadar devam edecek.