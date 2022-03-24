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Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM’de bir araya geldi.

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM’de bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentop ile Töre’nin yaklaşık 30 dakika süren baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

TBMM Başkanı Şentop kabulde yaptığı konuşmada, KKTC heyetini TBMM’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Töre’ye yeni görevinde başarılar diledi.

TBMM’de farklı görüşten siyasi partiler olduğunu kaydeden Şentop, Meclis’te üzerinde tartışılması için görüş birliği olan konuların başında Kıbrıs konusunun geldiğini söyledi. Şentop, Kıbrıs davasının milli davaları olduğunun altını çizerek, Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasında güçlü bir görüş birliği ve ortak irade olduğuna dikkat çekti.