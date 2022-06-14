Zamlar gençleri isyan ettirdi!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri 31 Mayıs tarihinde öğrenim ve yurt ücretlerine yapılan zamları protesto etmek amacıyla Kalkanlı'daki kampüste basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. Yapılan zamlara karşılık öğrencilerin yeterli hizmet alamaması ve bu konularla ilgilikampüs yönetiminin tutumunu ele almak amacıyla eylem düzenlediklerini belirten öğrenciler ellerindeki dövizlerle yönetim binasına yürüdü. Saat 18.00 da başlayan eylem yaklaşık bir saat sürdü.



Eylemde basın açıklaması eylem sözcüsü Deniz Ekin Derin okudu yapılan açıklamada şunlar ifade edildi;

Bildiğiniz üzere bizler, ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsü öğrencileri olarak 31 Mayıs tarihinde öğrenim ve yurt ücretlerine yapılan zamlar, bu zamlara karşılık öğrencilerin yeterli hizmeti alamaması ve bu konularla ilgili kampüs yönetimimizin tutumunu ele aldığımız bir protesto gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda, kampüs yönetiminden zamların kararı sürecinde aldıkları rolü, herhangi bir rol ve söz hakları yok ise yaklaşımlarını bizlere şeffaf bir şekilde açıklamalarını talep ettik. Hatta ve hatta sarunların çözülmesi adına üniversite yönetimini öğrencilerle işbirliği içinde çalışmaya davet ettik. Gelinen noktada görülüyor ki yetkili makamlar tarafındanüniversite yönetiminin sesinin duyulmadığı, bununla beraber yönetimin de yaşanan süreci ve gelişmeleri kamuoyuna doğrudan duyurma noktasında ciddi bir iletişim sorunu yaşadığı anlaşılmaktadır.

Bu noktada bizler, ODTÜ rektörlüğüne gönderilmek üzere taleplerimizi içeren bir dilekçe örneği hazırlayarak öğrenci arkadaşlarımızın imzasına sunduk ve dilekçe suretiyle birlikte ODTÜ Rektörlüğüne gönderdik. Kampüs yönetimimizden kampüsümüzün sorunlarına ilişkin öğrencileribilgilendirme maksadıyla bir açık oturum düzenlenmesini talep ettik. Öğrenci temsil konseyi ve kampüs yönetimi ile sorunların kaynağı ve sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdik. Yapılan görüşmede üniversitemizde sorunların çözülmesi noktasında öğrencilerle işbirliğine gidilmesi gerektiğini, üniversite yönetiminin sorunları çözmek için varsa bulunduğu girişimleri, girişimlerin hangi kurumlarla ve nasıl yaoıldığını okul kamuoyuna açıklanmasının önemli olduğunu, kamuoyuna resmi açıklama yapılmaması ve şifahen yapılan açıklamalarla yetinilmesinin çözüme katkı sunmayacağını ifade ettik.

Geçtiğimiz eylemden bu yana okul yönetimi, kamuoyuna resmi bir açıklama yapmama konusunda diretmekte, sorunların çözülmesine ilişkin de etkin bir çözüm önerisi sunmamaktadır. Bu da sorunlara ilişkin öğrencileri tatmin edecek bir gelişme yaşanmamasına sebep olmuştur.

Ayrıca özel statülü devlet üniversitesi sıfatı taşıdığı ifade edilen kampüsümüzün statüsü hakkında hem kampüs yönetiminin hem ODTÜ Rektörlüğünün hem de Yükseköğretim Kurumunun farklı yaklaşımlarda bulunması, statü belirsizliği yaratılmasına sebep olmuş bu durum da okulumuzdaki belirli sorunların oluşmasına ortam hazırlamıştır. Bu da sorunların çözülmemesinin bizatihi de sebebidir.

Okulumuzun halihazırdaki yönetiminin mevcut sorunları çözmede yetersiz kalması ve kampüsümüze yeterli desteğin verilmemesi karşısında kampüs rektör vekilinin normalde olmasi gerektiği gibi kampüsümüzde bulunarak kampüs sorunlarını kendi gözleri ile görmesi ve bu sorunların çözülmesi noktasında daha aktif bir şekilde sorumluluk almasını talep ediyoruz.

Yine belirtmemiz gerekir ki prosedürler gerekce gösterilerek öğrencilerin çözüm üretme amacıyla sunmak istediği katkının önüne geçilmesi okulumuzdaki sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Sorunların çözüleceği zamana ilişkin bizlere belirli ve güven verici bir tarih verilmemesi süreci netleştirecek hiçbir açıklama yapılmaması sorunları daha da derinleştirmekte ve güvenimizi azaltmaktadır. Bizler ODTÜ KKTC kampüsü öğrencileri olarak başlattığımız bu mücadeleyi sürdürme noktasında kararlı olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Geçen açıklamamızda da belirttiğimiz üzere bizler okul yönetiminden günü kurtaracak söylemler ve öne sürdükleri belirsiz vaatler değil mevcut sorunları ortadan kaldıracak yapısal çözümler üretilmesini talep ediyoruz.

Birkez daha belirtiyoruz ki sorunlar karşısında öğrencinin okul yönetimine olan güvenini arttıracak yegane şeyler şu an sürecin oldukça şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve belirsiz vaatlerden uzak bir tavrın benimsenmesidir. Bizler öğrenciler olarak ODTÜ rektörlüğü ve YÖK başta olmak üzere birçok kuruluşta girişimlerimizi sürdürmeyi ve sorunlar çözülene kadar mücadeleyi bırakmamaya kararlı olduğumuzu kamuoyuna açıkça deklare ederiz.