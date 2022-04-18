Zamdan yem nasibini aldı

Ülkemizde arpanın kilo başına satış fiyatı zamlanarak 2.60 TL’den 3.60 TL’ye yükseldi. Bu bağlamda Binboğa Yem Fabrikası, 50 kiloluk hayvan yemine zam yaptı. 50 kiloluk hayvan yeminin satış fiyatı 229 TL’den 268 TL’ye yükseldi.

Yem fiyatlarındaki artış kısa sürede tüm süt ürünlerine yansıyacak. Hayvancılar ise bu şartlarda küçük ölçekli hayvancıların iflas bayrağını çekmekle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hayvancılar, bu zamlar karşısında ülkede yüzlerce hayvancının iflas edeceğini ifade ediyor.