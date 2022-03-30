“Yurtseverlere Saldırmaya Devam Ederse Sarayın Elektriğini De Alt Üst Edeceğiz”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, elektrik kurumu önünde bir basın açıklaması yaparak Başbakan Sucuoğlu’na seslendi, “KIB-TEK Yönetim Kurulu hala atanmadı. Sucuoğlu’na bir önerim var: Bugün Yönetim Kurulu’nu ata. Atama iraden yoksa, partiyi yöntecek iraden yoksa, şapkanı öne koy, bu işi yapamıyorum de ve görevi bırak” ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintilerinin kısa, orta ve uzun vadeli yatırımların gerçekleşmemesi nedeniyle yaşandığına dikkat çeken Özkıraç, yatırımların yapılabilmesi için kısa zamanda Yönetim Kurulu’nun atanması gerektiğini vurguladı.

Özkıraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ambarlarımız boş. Sayaçları vatandaş tüccardan alıyor. Bu konuda biz utanmıyoruz, utanması gerekenler karşıdakilerdir.”

Teknecik Elektrik Santrali’nde 5 jeneratörün çalışır durumda olduğunu, 3’ünün yedek parça eksikliği nedeniyle çalışmadığını ifade eden Özkıraç, “AKSA’ya yıllık 26 milyon Dolar veriyoruz. Oraya verilen parayla en az 25 yıllık parça ihtiyacımız gidebilirdik” dedi.

“KIB-TEK UBP VE YANDAŞLARININ ÇİFLİĞİ DEĞİLDİR”

“KIB-TEK UBP ve yandaşlarının çifliği değildir” diyen Özkıraç, “Erhan Arıklı’nın Bakan olduğu dönemde yakıt ihalesi yapılmamış, sayaç ihalesi, malzeme, araç, gereç ihaleleri iptal edilmişti. Ama Arıklı ödüllendirilerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın başına getirilmiştir. Burada tooplumun artık kendini sorgulaması gerekmektedir. Bu kurum sadece çalışanların değil, tüm toplumun malıdır. Bu kurum düşerse, siyaset de düşer” şeklinde konuştu.

“BAYRAĞIN ARKASINA SIĞINARAK BU ÜLKENİN KANINI EMENLER, YÜZLERİNİ KARŞIYA ÇEVİRİP KIBRIS ELEKTRİK İDARESİNE TEŞEKKÜR ETMELİ”

İktidarın, elektrik desteği nedeniyle her gün Güney Kıbrıs’a teşekkür etmesi gerektiğini ifade eden Özkıraç, “Bayrağın arkasına sığınarak bu ülkenin kanını emenler, yüzlerini karşıya çevirip Kıbrıs Elektrik İdaresine teşekkür etmeli” dedi.

“SUCUOĞLU’NA ÖNERİM YA BUGÜN YÖNETİM KURULU’NU ATA YA DA İRADEN YOKSA GÖREVİ BIRAK”

Başbakan Sucuoğlu’na seslenen Özkıraç, “KIB-TEK Yönetim Kurulu hala atanmadı. Sucuoğlu’na bir önerim var: Bugün Yönetim Kurulu’nu ata. Atama iraden yoksa, partiyi yöntecek iraden yoksa, şapkanı öne koy, bu işi yapamıyorum de ve görevi bırak” ifadelerini kullandı.

“YURTSEVERELRE SALDIRMAYA DEVAM EDERSE SARAYIN ELEKTRİĞİNİ DE ALT ÜST EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, günün 24 saati Güney Kıbrıs’a, yurtseverlere saldırdığını ve topluma küfrettiğini öne süren Özkıraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu memleket senin babanın malı değildir. Orada soytarılık yapmayı bırak. Bu ülkenin gerçekleri var. Senin her gece çoluğu çocuğu karanlığa sokmaya hakkın yoktur. Böyle devam edersen, senin sarayının elektriğini de alt üst edeceğiz, jeneratörlerin de işlemeyecek.”

Kıbrıs Postası