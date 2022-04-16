Yurt odasında bıçaklı vahşet

Polisten olayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

15.04. 2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da, P.N.M.(E-28), kalmakta olduğu yurt odası içerisinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı arkadaşı Samuel Eromosele OTAİGBE’yi tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sırt kısmından yaralamıştır.



Olayda yaralanan Samuel Eromosele OTAİGBE Girne Dr. Suat Günsel Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Zanlı P.N.M. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.