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Yunanlı uyuşturucu taciri yargıç huzurunda

N­arkotik polisinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı “Son yolculuk” operasyonu neticesinde ele geçirilen 11 kilo Hintkeneviri ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aikaterini Katsafadou mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yunanlı uyuşturucu taciri yargıç huzurunda
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Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda Zanlının 04.05.2022 tarihinde Yunanistan'da uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir bayan şahıs ile görüşüp KKTC'ne gelmek için biletleri, KKTC'de kalacağı otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığının öğrenildiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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