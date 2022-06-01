Yine AB'ye sarıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi olağanüstü toplantısının dün gerçekleşen ikinci gününde yaptığı konuşmada, AB liderlerini Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki ileri sürülen son yasa dışı eylemleri ve Rum kesiminin önerdiği Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda bilgilendirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Pazartesi planlanan konuşmasının, 6’ncı yaptırımlar paketiyle ilgili görüşmenin geç saatlere kadar sürmesi yüzünden düne kaldığını yazdı.

Gazeteye göre Anastasiadis, “Twitter” hesabından yaptığı paylaşımda, “AB liderlerini, Türk işgal kuvvetlerinin kapalı bölge Maraş’takiler dâhil olmak üzere, Kıbrıs’taki son yasadışı eylemleri konusunda bilgilendirdiğini” öne sürdü.

Paylaşımında “BM ve AB’nin çağrılarına rağmen, Türkiye’nin, diğer şeyler yanı sıra, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifleri aleyhinde yeni oldubittiler yaratmayı sürdürdüğü” iddiasında bulunan Anastasiadis, “güven inşa edebilecek aynı zamanda iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde, sürdürülebilir bir çözüm hedefiyle, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için yolu açabilecek GYÖ’lerle ilgili önerisini yinelediğini” de kaydetti.



AB’nin bu hedefe yönelik desteğinin çok önemli olduğunu da dile getiren Anastasiadis, “Ankara’nın son zamanlardaki kışkırtıcı söylemleriyle ilgili olarak ise” Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yönelik tam dayanışma ifade etti.

Alithia gazetesi ise “Hemen Özel Danışman Atanmasını Talep Ediyor” başlıklı haberinde “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri, garantör güçlerin liderleri, tüm Avrupalı liderler, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanlarına gönderdiği mektubunun, üç öneriyle son bulduğunu yazdı.

Gazete Anastasiadis’in mektupta Türk tarafının kapalı bölge Maraş’taki ileri sürülen yeni yasa dışı eylemleri konusunda kapsamlı bilgi verdiğini ve bunların GYÖ’lerle ilgili önerisini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yazılı olarak iletmesinden birkaç gün sonra gerçekleştiği iddiasında bulunduğunu yazarken, Anastasiadis’in kısaca şu önerilerde bulunduğunu yazdı:

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak hemen özel danışman atama konusunda hareket etsin.

AB’nin problemleri çözmek için inisiyatif aldığı göz önünde bulundurularak, üyelerinden birinin zorla bölünmesiyle ilgili Avrupa probleminin ortaya konması için her türlü çabanın gösterilmesi amacıyla, BM’yle birlikte inisiyatif alması çok önemlidir.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının yasa dışı eylemlerine son vermesi ve oldubittilerin tersine çevrilmesi için acil müdahale isteniyor. Ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunun GYÖ’ler konusunda iş birliğinde bulunması için, uluslararası toplumun müdahalesi isteniyor.

Gazete, Anastasiadis’in “diğer tarafla bir anlaşmaya varabilecekleri veya en azından Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin diyaloğa geri dönmelerine izin verecek anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilecekleri konusunda şüphesi olmadığını belirttiğini” de ekledi.

Politis habere “Başkan Türk Tarafına Yönelik Acil Müdahale İstiyor”, Haravgi ise “Anastasiadis’ten GYÖ’lerle İlgili Bilgilendirme” başlıklarıyla yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 14:58