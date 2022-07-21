Yeni Ercan’da Tekerlekler 29 Ekim’de Piste Değecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk oldu

MİK KANUNU BİR AN ÖNCE DEĞİŞMELİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’deki yollar ve temizliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arıklı, “Yollarımızın durumu da temizliği de sıkıntılı… Temizlik için ihaleye çıkılmış. İhaleye yeniden çıkılması, kaynak yaratılması gerekiyor. Neredeyse yaz bitiyor ama ihaleyi bitiremedik. Bürokrasi ayalarımıza dolanıyor. Basit bir işleyişle ilgili dahi MİK İhaleye çıkmak zorunda. MİK’in öyle bir işleyişi var ki, itirazlar da olunca işler duruyor. Dünkü toplantıda bu da gündeme geldi. Kamulaştırma ve MİK Yasası’nı konuştuk. Vatandaşa bunu anlatamıyoruz. MİK’in de yapacak bir şey yok “diyemiyoruz. Rekabet Kurulu’na giden itirazlarla ihale durdurulabiliyor. Eliniz kolunuz bağlı bekliyorsunuz. Cezasını da halk geçiyor.MİK Yasası bir an önce değişmeli” dedi.

“KRİTERLERE UYMAYAN BELEDİYE KAPATILSIN” ÖNERİSİ

Bakan Arıklı, yerel yönetimler reformu ile ilgili olarak ise ortaya yeni bir öneri koydu. YDP’nin belediyeler komitesinin bir çalışma yaptığını ve bunu hükümet ortakları ile paylaşacağını kaydetti. Arıklı, “YDP olarak elimizde belediye olmadığı çok fazla topa fazla girmedik. Ancak partimizdeki uzman arkadaşlardan oluşan istişare kurulumuz bana bir rapor sundular. Arkadaşlarım diyor ki 28 belediye ile seçime gidelim ancak reform da yapılsın. Öneri şu; “Şu an Ad-Hoc Komite’de belirlenen kriterlerle, 28 belediye ile seçime gidelim. Çünkü önemli olan sayı değil, reformdur. Çağdaş kriterleri belirlemek önemli… 28 belediye ile seçime gidelim ancak bu kriterlere 4 yıl içinde uymayan belediyeler kapanacak. Başkanlar da bu kriterlere uymak için 4 yıl canı gönülden çalışsınlar. Uymayan belediyeyi kapatalım. Belediye başkanı ve encümenlere de zaten yasa ile sorumluluk veriliyor. Attıkları her imzanın hesabını verecekler. Amaç sayıdan ziyade sürdürülebilir belediyeler yaratmak… Ben bu öneriyi hükümet ortaklarına götüreceğim… ” şeklinde konuştu.

YENİ ERCAN’DA TEKERLEKLER 29 EKİM’DE PİSTE DEĞECEK

Bakan Erhan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı’ndaki son durum hakkında şu bilgileri verdi: “ Yeni Ercan fiziken bitti. Planlama ve İnşaat Dairesi’ndeki arkadaşlardan bilgi aldım. Şu andaki keşif bedeli ile alanı yapmaya kalksak bedeli 1 milyar Euro dediler. Biz bunun sahibi oluyoruz günün sonunda. Orası Taşyapı’nın değil. Günün sonunda işi bitince şirket ceketini alıp gidecek. Orası bizim olacak. Evet gecikmeler var. Daha önceden hizmete açılsaydı evet daha yararlı olacaktı. Taş Yapı’nın da bizim de kendimize göre haklı sebeplerimiz var. Çalışan sayısını 800’den 1200’e çıkardık, 7/ 24 çalışıldı ve yeni havalimanı fiziken bitti. Ancak pandemi döneminde gelecek olan teknik cihazların siparişleri gecikti. Şu anda TC Ulaştırma Bakanlığı da bu konuda yardım sağlıyor. Herkes teyakkuzda, herkes konuyu takip ediyor. Önümüzdeki ay umarım bu cihazlar gelecek ve 29 Ekim’de de inşallah tekerlekler piste değecek” dedi.