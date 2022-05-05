YDP'den hükümet açıklaması!

İlk olarak Yeniden Doğuş Partisi ile görüştü. Görüşmeye Milletvekili Talip Atalay gitti.

Atalay çıkışta şu açıklamayı yaptı;



"Şu anda ülkenin sorunlarını yüklenebilecek bir hükumet arayışı içinde Cumhurbaşkanı ve ilk olarak bizimle görüştü. YDP nin ilkesel yaklaşımı Türkiye ile yapılan ekonomik protokollerde sözünde durabilecek bir duruştur. Bu bizim için önemlidir. Çok zor durumdayız 50 vekil bir araya gelsek bile zorlu bir süreç olacak. Biz hükumette olalım veya dışarda olalım protokollerin yerine getirilmesi takvimli olursa her şekilde destek vermeye hazırız.