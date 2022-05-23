Yaz gelmeden yangın sezonu açıldı

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre son haftada meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, "söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılan çöplükler, araçların mekanik aksamlarının aşırı ısınması, araçlarda meydana gelen kısa devre, trafik kazası sonucu araçlardan sızan yakıtın alevlenmesi, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması, elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar, kırık cam parçalarının mercek görevi görerek kuru otları tutuşturması" olarak sıralanıyor.

İtfaiyenin müdahale ettiği olaylar ise, arabaların motor kısmında, su kuyusunda, tellerin arasında, ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, trafik kazası yapan aracın aküsü sökülerek yangına karşı tedbir alınması, yola devrilen ve devrilmek üzere olan ağaçların kesilip yol güvenliğinin sağlanması, intihar girişimi yaşanan olay yerlerinde atlama yatağı açarak emniyet tedbiri alınması, apartmanda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve The International American Elementary School, Doğa International School, Şht Mehmet Eray İlkokulu’nun öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi olarak yer aldı.



-İtfaiyeden yangınlara karşı önlem çağrısı...

Bu arada, İtfaiyeden KKTC genelinde oluşabilecek yangınlara karşı uyarı yayımlandı.

Yapılan uyarıda şunlara yer verildi:

"1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.

Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

Araçlarınızın, İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Tarımsal araçlar, özel araçlar, toplu taşıma araçları ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur."