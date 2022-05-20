banner38

Yatırım olmazsa elektrik kesintileri devam edecek

El-Sen, Kıb-Tek'e yatırım yapılmadığı takdirde, elektrik kesintilerinin yaz aylarında da devam edeceği konusunda uyardı.

Yatırım olmazsa elektrik kesintileri devam edecek
banner37
banner23

El-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

Üretim yetersizliğinden bölgesel, bir saatlik kesintilerin yaşandığı bu dönemde Kıb-Tek'e yatırımın önemi bir kez daha görülmüştür. Üzülerek bildiririz ki mevcut durum devam ederse bu yaz benzer kesintilerle geçecektir.
Hükümet 18 Mayıs'ta uzun süren makam, mevki ve yetki değişikliği pazarlıklarından sonra nihayet güvenoyunu almıştır. Bugün hükümetin ilk işgünüdür. İlk yapılacak icraatın 16.04. 2022 tarihli mutabakat metnimizin gereğinin yapılması olduğunu tüm paydaşlara ve halkımıza bildiririz.
Aksi takdirde adanın kuzeyinde yaşayanların tahammül edilemeyecek elektrik kesintilerine maruz kalacağını bildiririz. Tüm bunlar yaşanırken El-Sen'in sessiz kalmayacağını, üretimden gelen gücümüzü onurlu üyelerimizle beraber uygulamaktan çekinmeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Üreticiler Güney'de eylem üstüne eylem yapıyor
Üreticiler Güney'de eylem üstüne eylem yapıyor
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3