Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’nin bahçe düzenlemesinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Akçay muhtarlığına teşekkür eden Altuğra paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Samimiyetle, birlik olmanın,duyarlı olmanın ve dayanışma içinde olmanın kanıtıdır bu.Akçay Muhtarımıza ve hakikatli dayanışma ruhuna sahip tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum.Kalkanlı Yaşam Evi’nin bahçe düzenlemesi,olması gerektiği gibi hayat buldu. Akçay Muhtarlığı
Yaşlılara müjdeyi verdi!
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’nin bahçe düzenlemesinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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