Yaşlılara müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’nin bahçe düzenlemesinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Akçay muhtarlığına teşekkür eden Altuğra paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Samimiyetle, birlik olmanın,duyarlı olmanın ve dayanışma içinde olmanın kanıtıdır bu.Akçay Muhtarımıza ve hakikatli dayanışma ruhuna sahip tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum.Kalkanlı Yaşam Evi’nin bahçe düzenlemesi,olması gerektiği gibi hayat buldu. Akçay Muhtarlığı

