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Yaşlılara müjdeyi verdi!

Yaşlılara müjdeyi verdi!
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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’nin bahçe düzenlemesinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Akçay muhtarlığına teşekkür eden Altuğra paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Samimiyetle, birlik olmanın,duyarlı olmanın ve dayanışma içinde olmanın kanıtıdır bu.Akçay Muhtarımıza ve hakikatli dayanışma ruhuna sahip tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum.Kalkanlı Yaşam Evi’nin bahçe düzenlemesi,olması gerektiği gibi hayat buldu. Akçay Muhtarlığı
 

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