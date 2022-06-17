Yaşlı kadına tecavüze kalkıştı

Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı C.E.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 16.06. 2022 tarihinde saat 11. 30 raddelerinde (E - 24 Nijerya - İşsiz ) ikametgahta bulunan F.Ö.’yü (K- 71)' i görmesine müteakip ana giriş kapısını içeriden kilitleyip üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp çırıl çıplak kaldıktan sonra İngilizce olarak F.Ö.'ye hitaben" Are you ready" sözlerini söyleyip F.Ö'yü boğazından sıkarak adı edileni sırt üstü yatırdıktan sonra üzerine çıkıp arzusu hilafına cinsel tecavüzde bulunmak istediği bir sırada F. Ö.’nün kendi çabası ile yerden kalkmayı başarıp kendini ikametgahın dışına atarak yardım istediğini anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.