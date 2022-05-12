Yasemin Öztürk açıklama yaptı

UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk asılsız haber yapanlar için yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Öztürk'ün sosyal medaya paylaşımı şöyle:

"Bakanlık alamadığım için meclisi birbirine kattığım iddiaları tamamen yalan ve asılsızdır....böylesi ekonomik krizin yaşandığı ve sorunların olduğu bir dönemde ülkenin kaosa degil huzura ve istikrara ihtiyacı var...ben değil biz olma zamanı... Bu asılsız haber ile karalama kampanyası yapanları şiddetle kınıyınar konu ile ilgili yasal işlem başlatacağımı bildiririm."