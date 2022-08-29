“Yasa dışı botoks, sağlık sorunu haline geldi"

Akbilen ayrıca, Tabipler Birliği’ne üye olmayan kaçak doktor ve hatta doktor dahi olmayan kişilerce yapılan medikal işlemlerin kontrolsüz ve tehlikeli boyuta ulaştığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Op. Dr. Derviş Akbilen yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün polis baskınıyla ortaya çıkan yasa dışı botoks ve dolgu uygulamalarının artık halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti.

Özellikle bazı güzellik salonlarında yurt dışından gelen, Tabipler Birliği’ne üye olmayan, kaçak doktor ve hatta doktor dahi olmayan kişilerce yapılan medikal işlemlerin kontrolsüz ve tehlikeli bir boyuta ulaştığının gözler önüne serildiğini dile getiren Akbilen, “Bilinmesini isteriz ki botoks, dolgu, mezoterapi, ip askı ve saç ekimi gibi medikal estetik işlemlerin KKTC Tabipler Birliği’ne üye ve kurallarına tabii dermatoloji ve plastik cerrahi branş hekimleri gibi bu uygulamanın eğitimini yaptığı ihtisas süresince almış olan ve oluşabilecek komplikasyonlara hazırlıklı ve bunları çözebilecek eğitime sahip doktorlar tarafından klinik ve sağlık kuruluşları bünyesinde yapılması hayati önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.



“Hiçbir kaydı olmayan kişilere itibar edilmemeli…”

Hafta sonu kaçak ülkeye giren, hiçbir kaydı bulunmayan, sosyal medyadan veya bazı güzellik salonu sahipleri gibi hasta simsarları tarafından toplanan hastalara hangi tıbbi malzemeyi kullandığı belirsiz ve bunları kaçak adaya sokan, işlem sonrası adadan ayrılan ve oluşabilecek komplikasyonlarla hastaları bir başına bırakan bu kişilere itibar edilmemesini isteyen Akbilen, bu başarılı operasyonla yasa dışı işlem yapan yerlerden birinin ortaya çıkmasında rol alan başta polis mensupları olmak üzere herkese teşekkür etti.