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Yarın yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yarın yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi olacak
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İskele’de Long Beach Güneyi ve İskele Belediye Halk Plajı bölgesinde, yarın yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi olacak.

İskele’de Long Beach Güneyi ve İskele Belediye Halk Plajı bölgesinde, yarın yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk  Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) İskele Bölge  Amirliği’nden yapılan açıklamada, “23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak proje  çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında; Long Beach Güneyi ve İskele Belediye Halk Plaji bölgesine  elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” denildi.

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