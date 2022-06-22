İskele’de Long Beach Güneyi ve İskele Belediye Halk Plajı bölgesinde, yarın yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi olacak.

İskele’de Long Beach Güneyi ve İskele Belediye Halk Plajı bölgesinde, yarın yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında; Long Beach Güneyi ve İskele Belediye Halk Plaji bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” denildi.