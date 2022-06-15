Yarın eyleme gidiyorlar!

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, yarın akşam üzeri eylem yapacağını duyurdu.

Odadan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Eylem Çağrısı…

BİRLİKTEYSEK GÜÇLÜYÜZ!

İki yılı aşkın bir süredir; Çalışanı, esnaf zanaatkârı, üreticiyi ezim ezim ettiniz…

Görmezlikten geldiniz!

Şimdi de yoksul, aç demeden zam üzerine zam yapıyorsunuz!

Dur durak bilmiyorsunuz!

Elektrik, akaryakıt, ekmekte rekor kırdınız.

Vergi üzerine vergi toplamayı çok iyi bildiniz.

Borçların daha çok birikmesine göz yumdunuz!

İş yerlerinin kapanmasına, işsizliğin çoğalmasına seyirci kaldınız!

Mahkeme yoluna düşenlere arkanızı döndünüz!

TÜM FATURALARINIZI VATANDAŞA ÖDETTİNİZ!

Sadece almayı bildiniz!

İşimizi, mesleğimizi yapamayacak duruma düşürdünüz.

İlaçsız, şifasız bıraktınız!

Toptan iflas göründü, görünecek!

SUÇLU KİM?

Adaletiniz nerde? Birileri ezilirken, birilerinin sefa sürmesi nerelerde görüldü?

Bu vicdansızlık neden? Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar!

Bu gidişe “DUR DEMEK” bize bağlı!

İSYANIMIZ BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK!

Sanayi Bölgesi Dülgeri, Metalcisi, Makinisti, Kaportacısı, Tornocusu, Mobilyacısı, Tamircisi, Reklamcısı, Matbaacısı, Tesisatçısı, Hurdacısı, Elektrikçisi, Üreticisi ve Sanayicisi olarak,

16 Haziran (Perşembe) saat 18.00’da Atatürk Spor Salonu Işıklarında TOPLANIYORUZ!

Üretimden gelen GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYORUZ!

