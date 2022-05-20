Yargıç Ergüden'den hem nasihat etti hem de örnek karar verdi

16 yaşındaki zanlı H.D.’nin “Yaralama”, “Korkutmak maksadı ile silah taşıma”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale D. Ergüden, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada 1 en yakın polis karakoluna imza vererek ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve 1 KKTC vatandaşı kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



Duruşmanın ardından zanlıya nasihat da bulunan Yargıç Jale D. Ergüden, bu tür olaylardan uzak durması, okulunu aksatmaması, uyarısında bulunarak, 16 yaşındaki bir öğrencinin tek derdinin okul olması gerektiğine, kendisini şahsen takip edeceğini söyledi.