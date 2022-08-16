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Yaralının ismi açıklandı!

Değirmenlik- Girne Anayolunda meydana gelen kazayla ilgili detaylı bilgi paylaşıldı.

Yaralının ismi açıklandı!
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Polis'in kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Bugün saat 12.00 sıralarında, Değirmenlik- Girne Anayolunun 1-2 km'leri arasında, Gülay Suyolcu Macila (K-43), yönetimindeki FU 468 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
 

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